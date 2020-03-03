Геннадий Орлов: «Ясно, что биатлонисты перестали принимать допинг – и вот 39 гонок без медалей»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что серия российских биатлонистов без медалей на Кубке мира связана с тем, что спортсмены перестали принимать допинг.

«Без тренера спортсмен не может принимать допинг. Он хочет, потому что еще глуп и молод, ему кажется: да наплевать, лишь бы я получил вот эти медали, а главное – коврижки, которые дают за первые места.

Эта проблема, она глубоко в менталитете наших и тренеров, и тем более спортсменов, и, конечно, врачей. Но два года надо сейчас продержаться.

Конечно, сейчас в биатлоне у них огромная проблема. Ясно, что они перестали принимать допинг – и 39 соревнований без медалей. Ну и черт с ним! Зато они чистые. Пусть будет так. Зато выиграем – это будет победа!

Думаю, у лыжников ситуация намного лучше. Они выигрывают, и я убежден, что не балуются всякими допингами», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

Наш биатлон – жалкий: для всех это сезон возможностей, но для сборной России – сезон безнадеги