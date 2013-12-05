НБА. «Бакс» разгромили «Голден Стэйт», «Бостон» играет с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня в календаре НБА запланирован традиционный рождественский день, в рамках которого проходят пять матчей.

В первом матче дня дома победил «Новый Орлеан» (111:98). Во второй встрече «Милуоки» крупно обыграл (138:99).

принимает , «Лейкерс» – «Денвер» встретится с «Клипперс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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