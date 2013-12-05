Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Бакс» разгромили «Голден Стэйт», «Бостон» играет с «Бруклином» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Денвер Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Майами Милуоки Бруклин Новый Орлеан НБА видео Баскетбол

    Сегодня в календаре НБА запланирован традиционный рождественский день, в рамках которого проходят пять матчей.

    В первом матче дня «Майами» дома победил «Новый Орлеан» (111:98). Во второй встрече «Милуоки» крупно обыграл «Голден Стэйт» (138:99).

    «Бостон» принимает «Бруклин», «Лейкерс» – «Даллас», «Денвер» встретится с «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Майами – Новый Орлеан 111:98 (29:26, 37:27, 22:26, 23:19)
    Дата проведения
    25 декабря, 20.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча
    Майами
    Робинсон (23), Адебайо (17), Хирро (11), Ленард (9), Батлер (4) – старт; Драгич (18 + 9 передач), Брэдли (12), Ачиува (11), Игудала (6 + 7 подборов), Окпала (0), Силва (0), Харклесс (0).
    Новый Орлеан
    Уильямсон (32 + 14 подборов), Ингрэм (28), Болл (6 + 6 передач), Адамс (6 + 9 подборов), Бледсоу (5 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Харт (12 + 9 подборов), Редик (8), Мелли (1), Хэйс (0).

    Милуоки – Голден Стэйт 138:99 (33:25, 33:31, 34:20, 38:23)
    Дата проведения
    25 декабря, 22.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Миддлтон (31), Я. Адетокумбо (15 + 13 подборов), Дивинченцо (13), Холидэй (12 + 6 передач), Б. Лопес (8) – старт; Огастин (13), Портис (10 + 12 подборов), Уилсон (9), Форбс (8), Нвора (7), Меррилл (6), Т. Адетокумбо (4), Коннотон (2 + 7 подборов), Крэйг (0).
    Голден Стэйт
    Карри (19 + 6 передач), Уайзмен (18 + 8 подборов), Уиггинс (12), Паскалл (7), Убре (3) – старт; Уонамейкер (11), Пул (11), Ли (9), Крисс (4), Малдер (3), Луни (2), Бэйзмор (0), Тоскано-Андерсон (0).

    Бостон – Бруклин 69:73 (3 четверть)
    Дата проведения
    26 декабря, 01.00, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Браун (17), Тейтум (14 + 8 подборов), Смарт (11), Томпсон (6), Тайс (2) – старт; Оджелей (8), Притчард (5), Г. Уильямс (4), Грин (0), Тиг (0).
    Бруклин
    Дюрэнт (21), Ирвинг (19 + 7 передач), Харрис (9), Джордан (4 + 7 подборов), Динуидди (2) – старт; Аллен (5), Принс (5), Леверт (4 + 5 потерь), Грин (2), Шэмет (0).

    Лейкерс – Даллас
    Дата проведения
    26 декабря, 04.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Клипперс
    Дата проведения
    26 декабря, 06.30, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    В НБА выдали новых контрактов на 4 млрд. А лидер по тратам в межсезонье – даже не «Лейкерс» или «Клипперс»

    Нулевой пациент: должна ли лига покарать «Хьюстон» за отмену матча с «Оклахомой»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья