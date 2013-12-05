НБА. «Бакс» разгромили «Голден Стэйт», «Бостон» играет с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня в календаре НБА запланирован традиционный рождественский день, в рамках которого проходят пять матчей.
В первом матче дня «Майами» дома победил «Новый Орлеан» (111:98). Во второй встрече «Милуоки» крупно обыграл «Голден Стэйт» (138:99).
«Бостон» принимает «Бруклин», «Лейкерс» – «Даллас», «Денвер» встретится с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 декабря, 20.00, «American Airlines Arena»
- Майами
- Робинсон (23), Адебайо (17), Хирро (11), Ленард (9), Батлер (4) – старт; Драгич (18 + 9 передач), Брэдли (12), Ачиува (11), Игудала (6 + 7 подборов), Окпала (0), Силва (0), Харклесс (0).
- Дата проведения
- 25 декабря, 22.30, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Миддлтон (31), Я. Адетокумбо (15 + 13 подборов), Дивинченцо (13), Холидэй (12 + 6 передач), Б. Лопес (8) – старт; Огастин (13), Портис (10 + 12 подборов), Уилсон (9), Форбс (8), Нвора (7), Меррилл (6), Т. Адетокумбо (4), Коннотон (2 + 7 подборов), Крэйг (0).
- Дата проведения
- 26 декабря, 01.00, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (17), Тейтум (14 + 8 подборов), Смарт (11), Томпсон (6), Тайс (2) – старт; Оджелей (8), Притчард (5), Г. Уильямс (4), Грин (0), Тиг (0).
- Дата проведения
- 26 декабря, 04.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 26 декабря, 06.30, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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