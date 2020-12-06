⚡ Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России, Валиева – 2-я, Трусова – 4-я, Туктамышева – 5-я

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске женщины выступили с короткими программами. Лидирует Анна Щербакова.
Чемпионат России по фигурному катанию
Челябинск
Женщины
Короткая программа
1. Анна Щербакова – 80,31
2. Камила Валиева – 79,99
3. Дарья Усачева – 76,72
4. Александра Трусова – 75,76
5. Елизавета Туктамышева – 73,56
6. Елизавета Нугуманова – 73,26
7. Майя Хромых – 72,93
8. Анастасия Гулякова – 70,24
9. Ксения Цибинова – 68,84
10. Софья Самодурова – 67,70
11. Мария Талалайкина – 63,89
12. Станислава Молчанова – 61,98
13. Станислава Константинова – 61,55
14. Арина Онищенко – 56,34
15. Анастасия Тараканова – 55,98
16. Анна Фролова – 53,70
17. Валерия Костина – 50,67
Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске