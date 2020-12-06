⚡ Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России, Валиева – 2-я, Трусова – 4-я, Туктамышева – 5-я

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске женщины выступили с короткими программами. Лидирует Анна Щербакова.

Чемпионат России по фигурному катанию

Челябинск

Женщины

Короткая программа

1. – 80,31

2. – 79,99

3. Дарья Усачева – 76,72

4. – 75,76

5. – 73,56

6. Елизавета Нугуманова – 73,26

7. Майя Хромых – 72,93

8. Анастасия Гулякова – 70,24

9. Ксения Цибинова – 68,84

10. Софья Самодурова – 67,70

11. Мария Талалайкина – 63,89

12. Станислава Молчанова – 61,98

13. – 61,55

14. Арина Онищенко – 56,34

15. Анастасия Тараканова – 55,98

16. Анна Фролова – 53,70

17. Валерия Костина – 50,67

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске