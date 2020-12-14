Тедеско продолжит работать в «Спартаке» до мая 2021 года

Руководство приняло решение относительно ближайшего будущего главного тренера .

35-летний специалист после матча «Зенит» – «Спартак» (3:1) заявил, что отказался от продления контракта с московским клубом, рассчитанного до конца сезона.

«Красно-белые! В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера «Спартака» и именами возможных кандидатов на эту роль.

В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.

Верим, что этот период станет еще одной успешной страницей в истории нашего клуба.

Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждем его скорейшего возвращения в «Спартак», – сообщает пресс-служба московского клуба.

«Самое трудное решение в карьере». Пресс-конференция, на которой Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака»