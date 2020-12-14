«Сочи» хочет арендовать Кокорина и Мостового зимой

«Сочи» хочет подписать нападающего из и полузащитника из в зимнее трансферное окно.

По информации Sport24.ru, южане изучают возможность аренды обоих футболистов. Вероятность перехода этих игроков в существует.

Мостовой провел в «Сочи» сезон-2019/20 на правах аренды из «Зенита». Кокорин выступал за клуб с февраля по июнь 2020 года после освобождения из тюрьмы. Тогда права на него также принадлежали клубу из Петербурга.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел за «Зенит» 16 матчей в РПЛ, забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.

Кокорин, летом подписавший контракт со «Спартаком», провел в составе красно-белых 8 матчей в чемпионате, забил 2 гола (оба – с пенальти) и сделал одну результативную передачу.