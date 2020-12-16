Дзюбы нет в сборной РПЛ первой части сезона от Opta. Мурило, Ларссон, Азмун и Влашич – в составе

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Opta составила символическую сборную РПЛ по итогам первой части сезона.

В команду вошли по два футболиста «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» и по одному игроку ЦСКА, «Локомотива», «Рубина», «Урала» и «Сочи».

Отметим, что в составе нет нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который делит с форвардом сине-бело-голубых Сердаром Азмуном первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата (у обоих – по 11 мячей).

Лучшие игроки первой части сезона РПЛ после 19 туров по версии Opta:

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Мурило Серкейра («Локомотив»), Самюэль Жиго («Спартак»), Денис Кулаков («Урал»).

Полузащитники: Оливер Абильгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Реми Кабелла («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Йордан Ларссон («Спартак»).

Нападающий: Сердар Азмун («Зенит»).

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