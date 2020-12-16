Дзюбы нет в сборной РПЛ первой части сезона от Opta. Мурило, Ларссон, Азмун и Влашич – в составе

Opta составила символическую сборную РПЛ по итогам первой части сезона.
В команду вошли по два футболиста «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» и по одному игроку ЦСКА, «Локомотива», «Рубина», «Урала» и «Сочи».
Отметим, что в составе нет нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который делит с форвардом сине-бело-голубых Сердаром Азмуном первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата (у обоих – по 11 мячей).
Лучшие игроки первой части сезона РПЛ после 19 туров по версии Opta:
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Мурило Серкейра («Локомотив»), Самюэль Жиго («Спартак»), Денис Кулаков («Урал»).
Полузащитники: Оливер Абильгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Реми Кабелла («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Йордан Ларссон («Спартак»).
Нападающий: Сердар Азмун («Зенит»).
⚡️ Символическая сборная Тинькофф РПЛ после 19 туров по версии #OptaSports!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 25, 2020
⚽️ В команду лучших по итогам первой части сезона вошли игроки «Краснодара», «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Урала», «Рубина», «Сочи» и «Локомотива». pic.twitter.com/nXjpxqsmZa