Роналду зарабатывает 31 млн евро в год, Украина уступила Германии, сенсация в финале «Ролан Гаррос», умер Василий Кульков и другие новости утра

1. В Лиге наций Германия была сильнее Украины в Киеве (2:1). Команда Шевченко проиграла 3 матча подряд с общим счетом 2:13. Испания победила Швейцарию (1:0) и продлила серию без поражений до 15 игр.

2. Роналду зарабатывает 31 млн евро в год. В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А также попали Лукаку, Златан, Джеко, Санчес, Эриксен, еще 4 игрока «Юве». Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 млн евро в год, как Буффон. «Ювентус» сократил зарплатную ведомость на 58 млн евро, но остался лидером чемпионата Италии. Рейтинг зарплат Серии А-2020/21.

3. Умер Василий Кульков, бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России. Ему было 54 года. В августе 2019-го у него был диагностирован рак.

4. Швентек разобрала Кенин в финале «Ролан Гаррос» – 6:4, 6:1. Так 19-летняя полька выиграла первый титул в карьере.

5. У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус. Это третий случай в сборной России. Игрока на замену вызывать не будут.

6. В КХЛ «Салават Юлаев» проиграл ЦСКА, «Нефтехимик» победил «Ак Барс», «Локомотив» был сильнее московского «Динамо», «Барыс» уступил «Северстали».

7. Валиева выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Москве. Ей не хватило 0,35 балла до мирового рекорда! Усачева – 2-я, Трусова – 3-я. Семененко был лучше всех в короткой программе у мужчин, Ковалев – 2-й, Самарин – 4-й. Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце, Морозова и Багин – 2-е.

8. Боттас выиграл поул в квалификации на Гран-при Айфеля, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 13-й. Россиянин Никита Мазепин перейдет в «Хаас» в 2021 году.

9. «Химки» проиграли «Жальгирису» (70:84) во 2-м туре Евролиги на своем паркете.

10. Роспотребнадзор может закрыть или оштрафовать «Мегаспорт», где проходит Кубок России по фигурному катанию, и матчи Евролиги проводит ЦСКА. Все из-за нарушения мер профилактики коронавируса. Санкции грозят такие же, как стадиону «Спартака».

11. Трансферы. Мозес в Риме проходит медосмотр для «Спартака». «Зенит» интересуется защитником «Балтики» Мещаниновым, клуб получил отказ от хавбека «Марселя» Сансона. «Барселона» готова продать Дембеле за 50 млн евро зимой, если он не продлит контракт. «Реал» не отпустил Вальверде в «Баварию». «Спартаку» и «Динамо» интересен правый защитник «Спортинга» Ристовски. Норманн может покинуть «Ростов» зимой. Мате предлагают 15 млн долларов в год в клубе из Саудовской Аравии.

12. UFC Fight Night 179. Уланбеков дебютировал с победы над Сильвой.

13. «Колорадо» обменял Задорова в «Чикаго» на Саада. Ничушкин продлил контракт с «Колорадо» на два года и получит 5 млн долларов. Михеев подал в арбитраж по вопросу контракта с «Торонто». «Сент-Луис» подписал соглашение с Крюгом на 7 лет и 45,5 млн. Грайсс перешел в «Детройт» и заработает за два года 7,2 млн. Никто не забрал форварда «Тампы» Джонсона с драфта отказов. И еще важная хоккейная новость: в семье Никиты Щербака родился сын – Томас Джеймс.

14. Доусетт победил на 8-м этапе «Джиро д’Италия», Пуччио – 2-й.

Цитаты дня:

Экс-генсек НОК Беларуси о визите Лукашенко в СИЗО КГБ: «Это демонстрация страха, непонимания, что в стране происходит. Преддверие капитуляции»

Плющенко – Трусовой: «Твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает»

Герасименя об аресте Левченко: «Это было подленько, в тот день она должна была лететь лечиться за границу»

Артем Дзюба: «Стали больше и лучше общаться с Соболевым. Нашли точки соприкосновения»

Аршавин о Сафонове: «Он должен быть на Евро. Черчесов опоздал на год с приглашением»

Фергюсон – Хабибу: «Не волнуйся, тупица. Скоро увидимся»