Лига наций. Испания принимает Швейцарию, Украина играет с Германией

В 3-м туре Лиги наций сборная Черногории справилсь с Азербайджаном (2:0), команда Испании принимает Швейцарию, Украина – Германию.
Лига наций
3-й тур
- Дата проведения
- 10 октября, 21.45, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Испания –
Де Хеа, Пау Торрес, Навас, Рамос, Гайя, Ферран Торрес, Мерино, Ойарсабаль, Ольмо, Фати, Бускетс.
- Дата проведения
- 10 октября, 21.45, «НСК Олимпийский»
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Украина –
Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко, Малиновский, Цыганков, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.
- Дата проведения
- 10 октября, 21.45, «Estadi Nacional»
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Андорра –
Гомес Морейра, Мартинес, Сервос, Рубио, Гарсия, Санчес, Валес, Вьейра, Рикард, Мартинес, Пухоль.
- Дата проведения
- 10 октября, 16.00, «Под Горицом»
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Черногория –
Миятович, Радунович, Симич, Распопович, Вуячич, Бакич (Косович, 63), Больевич (Иванович, 71), Хакшабанович, Вукчевич (Раичкович, 81), Исламович (Бечирай, 71), Йоветич (Янкович, 80).
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Азербайджан –
Балаев, Мустафазаде, Медведев (Салахлы, 46), Гусейнов, Гусейнов, Алескеров (Аббасов, 80), Гараев (Диниев, 60), Садыхов (Гаджиев, 61), Джамалов, Кривоцюк, Горбани (Шейдаев, 60).
- Дата проведения
- 10 октября, 16.00, «Жози Бартель»
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Люксембург –
Морис, Янс, Карлсон, Селимович (Мартинс, 69), Пинту (Бенси, 68), Тилль, Тилль, Синани (Скендерович, 79), Баррейро, Родригеш, Жерсон.
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Кипр –
Кирьякидис, Каро (Гогич, 61), Кусулос, Лайфис, Уилер (Иоанну, 53), Артиматас (Кирьяку, 75), Питтас (Лоизу, 75), Кастанос, Ционис (Антониу, 46), Сотириу, Христофи.
- Дата проведения
- 10 октября, 19.00, «Райнпарк Штадион»
- Гол:
- 0:1 – 10 Де Барр.
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Лихтенштейн –
Бюхель, Малин, Хофер, Геппель, Хаслер, Бюхель, Вольфингер (Брэндле, 59), Зеле (Фроммельт, 46), Вольфингер (Йылдыз, 46), Саланович, Кюне (Оспельт, 86).
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Гибралтар –
Голдуин, Уайзмэн, Муэли, Оливеро, Эннесли, Хассан (Понс, 87), Торилла, Уокер, Сарджент, Де Барр (Стайч, 72), Кассиаро (Джолли, 74).
- Дата проведения
- 10 октября, 19.00, «Торсвеллур»
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Фарерские о-ва –
Гестссон, Соренсен (Даниэльсен, 82), Наттестад, Давидсен, Бьярталуйд (Йоханнесен, 82), Фэре, Ольсен (Ватнхамар, 11), Ханссон, Ватнхамар (Бальдвинссон, 65), Ольсен (Эдмундссон, 65), Ольсен.
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Латвия –
Штейнбор, Ругин, Тоберс (Карклиньш, 68), Ошс, Цыганик, Икауниекс, Яунземс (Кигурс, 68), Зюзин (Эмсис, 82), Улдрикис (Кроллис, 82), Савальниекс, Стуглис.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.