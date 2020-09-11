Лига наций. Испания принимает Швейцарию, Украина играет с Германией

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В 3-м туре Лиги наций сборная Черногории справилсь с Азербайджаном (2:0), команда Испании принимает Швейцарию, Украина – Германию.

Лига наций

3-й тур

Испания – Швейцария
Дата проведения
10 октября, 21.45, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча онлайн статистика
ИспанияДе Хеа, Пау Торрес, Навас, Рамос, Гайя, Ферран Торрес, Мерино, Ойарсабаль, Ольмо, Фати, Бускетс.
ШвейцарияЗоммер, Видмер, Эльведи, Родригес, Бенито, Джака, Соу, Фройлер, Шер, Сеферович, Мехмеди.

 

Украина – Германия
Дата проведения
10 октября, 21.45, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
УкраинаБущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Соболь, Коваленко, Малиновский, Цыганков, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.
ГерманияНойер, Клостерманн, Рюдигер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер, Кроос, Горетцка, Киммих, Гнабри, Зюле.

 

Андорра – Мальта
Дата проведения
10 октября, 21.45, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика
АндорраГомес Морейра, Мартинес, Сервос, Рубио, Гарсия, Санчес, Валес, Вьейра, Рикард, Мартинес, Пухоль.
МальтаБонелло, Мбонг, Аджиус, Борг, Камензули, Мускат, Гэмбин, Теума, Дегабриэле, Мбонг, Пизани.

 

Черногория – Азербайджан 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
10 октября, 16.00, «Под Горицом»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Йоветич, 2:0 – 71 Иванович.
ЧерногорияМиятович, Радунович, Симич, Распопович, Вуячич, Бакич (Косович, 63), Больевич (Иванович, 71), Хакшабанович, Вукчевич (Раичкович, 81), Исламович (Бечирай, 71), Йоветич (Янкович, 80).
АзербайджанБалаев, Мустафазаде, Медведев (Салахлы, 46), Гусейнов, Гусейнов, Алескеров (Аббасов, 80), Гараев (Диниев, 60), Садыхов (Гаджиев, 61), Джамалов, Кривоцюк, Горбани (Шейдаев, 60).
Предупреждения:
Гусейнов (40), Бакич (62), Больевич (63), Алескеров (64), Диниев (90).

 

Люксембург – Кипр 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
10 октября, 16.00, «Жози Бартель»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Синани, 2:0 – 26 Синани.
ЛюксембургМорис, Янс, Карлсон, Селимович (Мартинс, 69), Пинту (Бенси, 68), Тилль, Тилль, Синани (Скендерович, 79), Баррейро, Родригеш, Жерсон.
КипрКирьякидис, Каро (Гогич, 61), Кусулос, Лайфис, Уилер (Иоанну, 53), Артиматас (Кирьяку, 75), Питтас (Лоизу, 75), Кастанос, Ционис (Антониу, 46), Сотириу, Христофи.
Предупреждения:
Питтас (43), Кастанос (44), Родригеш (44), Селимович (51).

 

Лихтенштейн – Гибралтар 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
10 октября, 19.00, «Райнпарк Штадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 10 Де Барр.
ЛихтенштейнБюхель, Малин, Хофер, Геппель, Хаслер, Бюхель, Вольфингер (Брэндле, 59), Зеле (Фроммельт, 46), Вольфингер (Йылдыз, 46), Саланович, Кюне (Оспельт, 86).
ГибралтарГолдуин, Уайзмэн, Муэли, Оливеро, Эннесли, Хассан (Понс, 87), Торилла, Уокер, Сарджент, Де Барр (Стайч, 72), Кассиаро (Джолли, 74).
Предупреждения:
Эннесли (21), Де Барр (23), Хофер (26), Торилла (45), Муэли (64), Бюхель (66), Кюне (70), Фроммельт (72), Голдуин (80), Джолли (83), Сарджент (90).

 

Фарерские о-ва – Латвия 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
10 октября, 19.00, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Икауниекс, 1:1 – 28 Фэре.
Фарерские о-ваГестссон, Соренсен (Даниэльсен, 82), Наттестад, Давидсен, Бьярталуйд (Йоханнесен, 82), Фэре, Ольсен (Ватнхамар, 11), Ханссон, Ватнхамар (Бальдвинссон, 65), Ольсен (Эдмундссон, 65), Ольсен.
ЛатвияШтейнбор, Ругин, Тоберс (Карклиньш, 68), Ошс, Цыганик, Икауниекс, Яунземс (Кигурс, 68), Зюзин (Эмсис, 82), Улдрикис (Кроллис, 82), Савальниекс, Стуглис.
Предупреждения:
Ругин (19), Улдрикис (31), Наттестад (58), Ошс (88).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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