«Колорадо» обменял Задорова в «Чикаго» на Саада

и совершили обмен.

Защитники и стали игроками «Блэкхокс».

Форвард и защитник перешли в «Эвеланш».

Также «Чикаго» удержал в своей платежной ведомости миллион долларов от зарплаты 27-летнего Саада. В платежной ведомости «Колорадо» будет учитываться 5 млн долларов оклада хоккеиста, его контракт действует до конца следующего сезона.

В прошедшем сезоне Саад набрал 33 (21+12) очка в 58 играх. В плей-офф записал на свой счет 5 (2+3) баллов в 9 матчах.

25-летний Задоров подписал с «Чикаго» контракт на один год и 3,2 млн долларов. В прошлом сезоне НХЛ он набрал 13 (4+9) очков в 64 играх. В плей-офф отметился 5 (3+2) баллами в 15 играх.

У 23-летнего Гилберта 3 (1+2) очка в 21 матче прошлого сезона. 25-летний Линдхольм провел четыре матча в и 45 – в АХЛ.

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