Умер Василий Кульков, бывший игрок «Спартака» и сборной России

Ушел из жизни бывший полузащитник , сборных СССР и России Василий Кульков.

О смерти экс-футболиста сообщила его супруга Елена Махарадзе. В августе 2019 года у Кулькова был диагностирован рак.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе московского клуба он выиграл первенство СССР в 1989 году.

Также он играл за «Бенфику» и «Порту», с которыми становился чемпионом Португалии, а в составе в 1999 году завоевал Кубок России.

Василий Кульков умер на 55-м году жизни.