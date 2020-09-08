Умер Василий Кульков, бывший игрок «Спартака» и сборной России

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Ушел из жизни бывший полузащитник «Спартака», сборных СССР и России Василий Кульков.

О смерти экс-футболиста сообщила его супруга Елена Махарадзе. В августе 2019 года у Кулькова был диагностирован рак.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе московского клуба он выиграл первенство СССР в 1989 году.

Также он играл за «Бенфику» и «Порту», с которыми становился чемпионом Португалии, а в составе «Зенита» в 1999 году завоевал Кубок России.

Василий Кульков умер на 55-м году жизни.

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