Роналду зарабатывает 31 млн евро в год. В топ-10 в Серии А – Лукаку, Златан, еще 4 игрока «Юве»

Больше всех в чемпионате Италии зарабатывает нападающий «Ювентуса» – 31 млн евро после уплаты налогов.

В первую десятку рейтинга от La Gazzetta dello Sport попали 5 игроков , 3 игрока , по одному из и «Ромы».

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 млн евро;

2. Маттейс де Лигт («Ювентус») – 8 млн;

3-5. («Интер») – 7,5 млн;

3-5. Эдин Джеко ( ) – 7,5 млн;

3-5. Кристиан Эриксен («Интер») – 7,5 млн;

6. («Ювентус») – 7,3 млн;

7-10. («Милан») – 7 млн;

7-10. («Интер») – 7 млн;

7-10. Адриен Рабьо («Ювентус») – 7 млн;

7-10. Аарон Рэмзи («Ювентус») – 7 млн.

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