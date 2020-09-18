«Зенит» хотел подписать хавбека «Марселя» Сансона. Игрок отказался

Полузащитник «Марселя» отказался переходить в в это трансферное окно.

26-летний хавбек планировал сменить команду и обратился к агенту , однако предложение клуба из Санкт-Петербурга отклонил.

В итоге футболист решил остаться в «Марселе», несмотря на серьезную конкуренцию в центральной линии команды, сообщает Le 10 Sport со ссылкой на L’Equipe.

В нынешнем сезоне Сансон принял участие в пяти матчах чемпионата Франции, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его статистика – здесь.