«Зенит» интересуется защитником «Балтики» Мещаниновым. Он был в системе клуба

планирует подписать российского центрального защитника до конца трансферного окна.

Один из кандидатов – из «Балтики», утверждает «Матч ТВ».

Представители клуба из Санкт-Петербурга уже трижды просматривали 24-летнего игрока.

Мещанинов – уроженец Колпино (город в 26 км к от исторического центра Петербурга – прим. Sports.ru).

С 2011 по 2013 год он занимался в системе «Зенита». Статистика игрока – здесь.

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