У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус

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Члены сборной России в пятницу прошли тестирование на коронавирус.

По итогам обследования подозрительный тест сдал защитник национальной команды Марио Фернандес.

30-летний игрок был изолирован от команды. Проблем с самочувствием у него нет. Все остальные результаты тестов в сборной – отрицательные.

Ранее расположение сборной России покинули защитник Георгий Джикия и вратарь Гильерме из-за сомнительных результатов теста на COVID-19.

11 октября команда Станислава Черчесова сыграет с Турцией в Лиге наций, 14 октября встретится с Венгрией.

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