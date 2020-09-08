У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус

Члены сборной России в пятницу прошли тестирование на коронавирус.

По итогам обследования подозрительный тест сдал защитник национальной команды .

30-летний игрок был изолирован от команды. Проблем с самочувствием у него нет. Все остальные результаты тестов в сборной – отрицательные.

Ранее расположение сборной России покинули защитник Георгий Джикия и вратарь Гильерме из-за сомнительных результатов теста на .

11 октября команда Станислава Черчесова сыграет с Турцией в Лиге наций, 14 октября встретится с Венгрией.