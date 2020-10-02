Евролига. «Химки» принимают «Жальгирис»

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Сегодня проходит один матч 2-го тура сезона-2020/21 Евролиги.

«Химки» на своем паркете играют с «Жальгирисом». Встреча была перенесена на один день из-за вспышки коронавируса в подмосковной команде.

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.

Евролига

Регулярный чемпионат

2-й тур

Химки Россия  –  Жальгирис Литва 48:65 (3 четверть)
Дата проведения
10 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Жеребко (14), Букер (8), Моня (5), Вяльцев (4), Карасев (3) – старт; Одиноков (8), Зайцев (4).
Жальгирис
Григонис (13), Хэйс (11), Уолкап (5), Вастурия (3), Гебен (2) – старт; Милакнис (11), Рубит (8), Лекавичюс (4), Йокубайтис (4), Янкунас (4).

Положение команд: Фенербахче Турция – 2-0, Валенсия Испания – 2-0, Милан Италия – 2-0, Зенит Россия – 2-0, Жальгирис Литва – 1-0, Бавария Германия – 1-1, Барселона Испания – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Маккаби Израиль – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, ЦСКА Россия – 1-1, Химки Россия – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Виллербан Франция – 0-2, Альба Германия – 0-2, Реал Испания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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