Евролига. «Химки» принимают «Жальгирис»

Сегодня проходит один матч 2-го тура сезона-2020/21 Евролиги.

«Химки» на своем паркете играют с «Жальгирисом». Встреча была перенесена на один день из-за вспышки коронавируса в подмосковной команде.

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире.

Регулярный чемпионат

2-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 2-0, Валенсия Испания – 2-0, Милан Италия – 2-0, Зенит Россия – 2-0, Жальгирис Литва – 1-0, Бавария Германия – 1-1, Барселона Испания – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Маккаби Израиль – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, ЦСКА Россия – 1-1, Химки Россия – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-2, Виллербан Франция – 0-2, Альба Германия – 0-2, Реал Испания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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В чем единственная проблема «Химок» на старте?