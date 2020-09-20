Экс-генсек НОК Беларуси о визите Лукашенко в СИЗО КГБ: «Это демонстрация страха, непонимания, что в стране происходит. Преддверие капитуляции»

Экс-генсек Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Анатолий Котов прокомментировал сегодняшний визит президента страны в СИЗО КГБ.

Лукашенко увиделся с Виктором Бабарико, выдвигавшим свою кандидатуру на пост президента страны, и другими заключенными. Встреча длилась более 4-х часов.

«Переговоры... Честно? Нет слов, чтобы описать саму картинку. Легитимный приехал к уголовникам обсуждать Конституцию...

Это, если верить во весь тот трэш, который лился с экранов последние полгода. Дичь. После этого оценка Павла Латушко [бывшего чрезвычайного и полномочного посла], что 23 сентября прошла воровская сходка, не кажется отжигом.

Или террорист приехал поговорить с заложниками. Или это вернулось к тому, с чего начинало.

Версий, зачем это было показывать, нормальных нет. Так не бывает таких вещей в нормальной стране. Трамп не ездит в Райкерс (остров-тюрьма в проливе Ист-Ривер, относящийся к городу Нью-Йорк – прим. Sports.ru). Путин не ездит в Матросскую тишину. Что это за днище днищенское? Там уголовники или нет?

Добрый дедушка давно уж иссох... Боязнь улицы? Так сидельцы ее не контролируют. Картинка, что с ними все ок. Так через полчаса Лилию Власову [юриста, члена президиума Координационного совета] в очередной раз поставят в «стакан». Шклярову (политтехнолог, арестован в июле 2020 года – прим. Sports.ru) сломают палец. Что бы это ни было.

Это демонстрация страха, непонимания того, что в стране происходит, боязни Востока... В общем, преддверие капитуляции.

Напомню принцип израильского государства: все несут ответственность. Рано или поздно. Я к своей готов. И именно это работает», – цитирует Котова белорусская Tribuna.com со ссылкой на его страницу в фэйсбуке.