Артем Дзюба: «Стали больше и лучше общаться с Соболевым. Нашли точки соприкосновения»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с партнером по национальной команде, форвардом .

«Сразу поздравил Соболева с голом. Сейчас мы стали больше и лучше общаться. Нашли точки соприкосновения. Оценивать его игру я не могу, я не тренер. Сейчас все зависит от него.

А так, конечно, я его поздравил. Это большое событие в карьере каждого футболиста. Я поздравил и Андрюху Мостового с дебютом», – сказал Дзюба.

Напомним, в августе главный тренер сборной Станислав Черчесов отмечал, что между Соболевым и форвардом есть неприязнь. Затем нападающий «Спартака» созвонился с игроком петербургского клуба и уладил вопрос.