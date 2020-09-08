«Барселона» готова продать Дембеле за 50 млн евро зимой, если он не продлит контракт

готова продать вингера в январское трансферное окно.

Главный тренер сине-гранатовых не рассчитывает на хавбека, клуб хотел продать его, однако сам игрок отказался уходить.

В ближайшее время руководство «Барсы» встретится с представителями француза и обозначит свою позицию: зимой его выставят на трансфер, если контракт с ним не будет продлен.

Каталонский клуб приобрел Дембеле у летом 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

«Барселона» заплатила за футболиста более 100 миллионов евро, но теперь согласится продать его примерно за 50 миллионов.

«Барса» так и не избавилась от Дембеле и Умтити и не купила форварда и центрального защитника. Зато хорошие игроки уходят бесплатно