Сафонов в сборной России, Надаль и Джокович в финале «Ролан Гаррос», Худобин остался в «Далласе», первая победа Ротенберга и другие новости утра

1. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов впервые вызван в сборную России. Кроме того, в команду приглашен защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.

2. В финале «Ролан Гаррос» встретятся Рафаэль Надаль и Новак Джокович. 12-кратный чемпион Надаль в полуфинале обыграл Диего Шварцмана, чемпион-2016 Джокович в пяти сетах прошел Стефаноса Циципаса.

3. В НХЛ открылся рынок свободных агентов. Что там интересного? Российский вратарь Антон Худобин продлил контракт с «Далласом» на три года и 10 млн долларов. Голкипер Брэйден Холтби перешел в «Ванкувер» из «Вашингтона», контракт – два года и 8,6 млн долларов. Хенрик Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном» на год, зарплата – 1,5 млн долларов.

«Тампа» поместила форварда Тайлера Джонсона на драфт отказов. «Вашингтон» подписал 2-летний контракт с Шульцем на 8 млн долларов, Маркстрем стал игроком «Калгари» (контракт – 6 лет и 6 млн долларов в год), Шаттенкирк заключил 3-летний контракт с «Анахаймом» на 11,9 млн долларов. Все сделки – в нашем онлайне.

4. Молодежная сборная России разгромила Эстонию (4:0) в квалификации Евро-2021. Впервые за три месяца забил Федор Чалов, сделавший дубль.

Для выхода на турнир российской молодежке нужно победить Латвию в заключительной игре – или дождаться, что Польша потеряет очки в одном из двух оставшихся матчах.

5. Форвард «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин – лучший игрок сентября в АПЛ. Нападающий забил 5 голов в 3 матчах. Лучшим тренером стал работающий с «Эвертоном» Карло Анчелотти.

6. «Спартак» близок к аренде Мозеса. Игрок уходит из «Челси», потому что хочет регулярно выходить на поле. В субботу он должен пройти медосмотр в Италии.

7. КХЛ. СКА обыграл «Сочи», впервые победив под руководством Романа Ротенберга, который вновь исполнял обязанности главного тренера. «Автомобилист» проиграл «Магнитке» и другие результаты.

8. «Динамо» согласовало контракт со Шварцем. Бувач убедил боссов клуба не приглашать Бердыева. Контракт с немцем подпишут до 2022 года, его зарплата составит 4,5 млн рублей в месяц.

9. Международный союз биатлонистов отложил введение запрета на применение фтора. Он вступит в силу с сезона-2021/22.

10. Нападающий Криштиану Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Ювентуса» ради игры за сборную. Он повышал голос на боссов клуба.

11. Трансферные новости. Холанд и Санчо остаются приоритетными целями Сульшера в «МЮ», «Барселона» недовольна нежеланием Дембеле и Умтити уходить из клуба, а Озил хочет 13 млн фунтов от «Арсенала» за расторжение контракта. «Спартаку» интересен Мбайе, но «Болонья» не хочет отпускать защитника.

12. Бывший тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов, вероятно, возглавит «Уфу».

13. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не входит в планы «Реала». Приоритеты клуба – Мбаппе, Холанд и Камавинга.

14. Менеджер Хабиба Нурмагомедова предложил Тони Фергюсону бой с Исламом Махачевым на UFC 254.

15. Во 2-м туре Евролиги санкт-петербургский «Зенит» обыграл испанскую «Барселону» – 74:70.

16. Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса. В четверг у него был положительный тест. Второй тест защитника «Спартака» Георгия Джикии на коронавирус отрицательный, писали, что у Гильерме высокая температура, но «Локо» выложил видео с его тренировки на велотренажере.

17. Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи империи за кампанию по бесплатному питанию для детей во время пандемии коронавируса.

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