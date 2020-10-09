Роспотребнадзор может закрыть или оштрафовать «Мегаспорт», где проходит Кубок России и играет БК ЦСКА, из-за нарушения мер профилактики коронавируса

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в дворце спорта «Мегаспорт», где сегодня стартовал второй этап Кубка России по фигурному катанию.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе управлением Роспотребнадзора по Москве проводилось обследование спорткомплекса «Мегаспорт», расположенного по адресу: Ходынский бульвар, д. 3, на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима», – рассказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова.

Теперь «Мегаспорт» может оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей или приостановит деятельность на срок до 90 суток.

Добавим, что в «Мегаспорте» домашние матчи проводит баскетбольный .