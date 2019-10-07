«Сент-Луис» подписал контракт с Крюгом на 7 лет и 45,5 млн долларов

Защитник Тори Крюг подписал контракт с , информирует официальный сайт клуба.

Срок соглашения с 29-летним игроком рассчитан на 7 лет, а его средняя зарплата составит 6,5 млн долларов (общая сумма контракта – 45,5 млн долларов).

В минувшем сезоне он набрал 50 (9+41) очков в 61 матче регулярного чемпионата за и еще 6 (0+6) – в 13 матчах плей-офф.

Крюг выступал за «Брюинс» с 2011 года и набрал 337 (67+270) очков в 523 матчах. В 75 играх плей-офф добавил еще 52 (11+41) балла.

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 5,25 млн долларов.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.