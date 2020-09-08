Аршавин о Сафонове: «Он должен быть на Евро. Черчесов опоздал на год с приглашением»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал приглашение вратаря в национальную команду.

«Мы обсуждали, пока ехал сюда, что Станислав Саламович [Черчесов] опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарем чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную.

Рано или поздно он появится в составе сборной. Думаю, ближайшую игру отыграет Шунин, а во второй игре есть шансы увидеть Сафонова. Вообще-то он должен быть на предстоящем чемпионате Европы», – сказал Аршавин в эфире канала .