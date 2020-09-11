Мозес прибыл в римскую клинику на медосмотр для «Спартака»

Полузащитник в ближайшее время станет футболистом .

В субботу днем 29-летний хавбек прибыл в одну из римских клиник, чтобы пройти медосмотр для московского клуба.

После обследования «Спартак» и «Челси» смогут оформить сделку. Ранее стало известно, что красно-белые арендуют нигерийца с правом выкупа.

В этом сезоне Мозес не сыграл за «Челси» ни разу, а в прошлом сезоне он выступал за «Интер» на правах аренды. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: «Матч ТВ»