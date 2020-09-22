Кубок России. Трусова, Валиева, Усачева и Константинова выступят с короткими программами

10 октября в Москве стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины покажут короткие программы.
Кубок России по фигурному катанию
2-й этап
Москва
Женщины
Короткая программа
Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала, с 16:20 – Первый канал
Предварительный состав участниц
Станислава Константинова
София Сарновская
Анна Сидорова
Дарья Усачева
ПРИМЕЧАНИЕ: полный состав участников и распределение по разминкам будут добавлены позднее.