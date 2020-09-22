Кубок России. Трусова, Валиева, Усачева и Константинова выступят с короткими программами

10 октября в Москве стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины покажут короткие программы.

Кубок России по фигурному катанию

2-й этап

Москва

Женщины

Короткая программа

Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала, с 16:20 – канал

Предварительный состав участниц

Станислава Константинова

София Сарновская

Анна Сидорова

Дарья Усачева

ПРИМЕЧАНИЕ: полный состав участников и распределение по разминкам будут добавлены позднее.

Расписание трансляций второго этапа Кубка России в Москве