Фергюсон – Хабибу: «Не волнуйся, толстяк. Скоро увидимся»

Легковес UFC Тони Фергюсон обратился к чемпиону дивизиона Хабибу Нурмагомедову, бой с которым срывался пять раз.
«Не волнуйся, толстяк… Скоро увидимся», – написал Фергюсон
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Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что лига не оставляет попыток организовать бой Фергюсона и Нурмагомедова.
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