Фергюсон – Хабибу: «Не волнуйся, толстяк. Скоро увидимся»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Тони Фергюсон обратился к чемпиону дивизиона Хабибу Нурмагомедову, бой с которым срывался пять раз.

«Не волнуйся, толстяк… Скоро увидимся», – написал Фергюсон

 
 
 
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Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что лига не оставляет попыток организовать бой Фергюсона и Нурмагомедова.

Бой Хабиба и Фергюсона попробуют организовать в шестой (!) раз. В UFC даже шутят про падение астероида

Тони Фергюсон: «Бой Хабиба и Конора не стал бы возможным, если бы они не лишили меня пояса»

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