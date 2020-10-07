Фергюсон – Хабибу: «Не волнуйся, толстяк. Скоро увидимся»

Легковес UFC Тони Фергюсон обратился к чемпиону дивизиона , бой с которым срывался пять раз.

«Не волнуйся, толстяк… Скоро увидимся», – написал Фергюсон

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 10 Окт 2020 в 12:42 PDT

Ранее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что лига не оставляет попыток организовать бой Фергюсона и Нурмагомедова.

Бой Хабиба и Фергюсона попробуют организовать в шестой (!) раз. В UFC даже шутят про падение астероида

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