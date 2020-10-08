Камиле Валиевой не хватило 0,35 балла до мирового рекорда в короткой программе

Российской фигуристке не хватило 0,35 балла до повторения мирового рекорда в короткой программе.

Спортсменка получила после проката на втором этапе Кубка России в Москве 85,10 балла. Валиева чисто прыгнула тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц-тройной тулуп.

Мировой рекорд принадлежит (85,45), он был установлен в финале Гран-при 2020.

На национальных соревнованиях рекорды не учитываются. К тому же на Кубке России Валиева получила 3 дополнительных балла бонусом, чего не бывает на международных турнирах.

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