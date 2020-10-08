19-летняя Швентек на «Ролан Гаррос» выиграла первый титул в карьере

19-летняя Ига Швентек, в финале «Ролан Гаррос» обыгравшая Софию Кенин со счетом 6:4, 6:1, выиграла первый турнир «Большого шлема» и вообще первый титул в карьере.

Для нее это был всего второй финал уровня WTA – в прошлом году она в 17 лет дошла до решающего матча в Лугано и проиграла его Полоне Герцог.

Швентек первая теннисистка, выигравшая дебютный титул WTA на «Шлеме», после Алены Остапенко, победившей на «Ролан Гаррос»-2017.

Швентек в Париже не проиграла ни одного сета и отдала соперницам всего 28 геймов (минимум после Штеффи Граф в 1988-м). Только в двух сетах она проиграла четыре гейма, еще в двух – три, а во всех остальных – меньше. Уроженка Варшавы стала первой чемпионкой «Ролан Гаррос», не проигравшей по ходу турнира ни одного сета, после Жюстин Энен в 2007-м.

Швентек стала первой для Польши чемпионкой турнира «Большого шлема». Кроме того, она самая молодая чемпионка «Ролан Гаррос» с 1992 года, когда титул выиграла Моника Селеш.

Свой первый титул она выиграла на седьмом «Шлеме» – это наименьшее число со времен Марии Шараповой и ее победы на «Уимблдоне»-2004, который также был для нее седьмым «Шлемом».

Швентек готовится к матчам под Guns N’ Roses и фанатеет от Pink Floyd. Хотя ей всего 19