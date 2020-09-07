Герасименя об аресте Левченко: «Это было подленько, в тот день она должна была лететь лечиться за границу»

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию белоруска рассказала, как отнеслась к аресту соотечественницы Елены Левченко.

«Об аресте Левченко узнала через знакомых. Это было особо подленько, так в тот день она должна была лететь лечиться за границу.

Отреагировала я хреново. Но это было ожидаемо, так как на последние заявления нашего так называемого кружка многие люди могли обидеться и принять все на свой счет. И решили таким образом отомстить.

Испытываю ли я страх? Тот, кто боится, не трус. Мы боимся, но делаем. Трус тот, кто боится и молчит. Конечно, мы боимся и переживаем. Но это не тот страх, который заставляет сидеть и трястись. Мы говорим правду, а за нее не может быть стыдно и страшно. Мы просто говорим, что думаем, знаем, что очень важно сейчас сказать.

Это последние судороги власти. Они не знают, что еще сделать, и думают: «А давайте всех посадим!» Ну посидят. Выйдут и продолжают свою деятельность.

Мне не страшно посидеть в одиночестве, подумать о жизни. Если это будет в дискомфортных условиях – тоже не страшно. Сделка с совестью гораздо страшнее», – сказала Герасименя в интервью для YouTube-канала «Жизнь-малина».

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