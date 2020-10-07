UFC Fight Night 179: Уланбеков дебютировал с победы над Сильвой, Мораес подерется с Сэндхагеном

В ночь с 10 на 11 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Night 179.
Главным событием вечера станет бой в легчайшем весе между Марлоном Мораесом и Кори Сэндхагеном.
В предварительном карде Тагир Уланбеком дебютировал в UFC поединком против Бруно Сильвы. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.
Основной кард:
Марлон Мораес (23-6-1) — Кори Сэндхаген (12-2)
Эдсон Барбоза (20-9) — Макван Амирхани (16-4)
Бен Ротвелл (38-12) — Марчин Тыбура (19-6)
Маркус Перез (12-3) — Дрикус Ду Плессис (14-2)
Том Аспиналл (8-2) — Алан Бадут (8-1)
Претенденты на пояс UFC Петра Яна подерутся уже этой ночью. И это очень опасные ребята