UFC Fight Night 179: Уланбеков дебютировал с победы над Сильвой, Мораес подерется с Сэндхагеном

Теги результаты UFC MMA Бен Ротвелл Эдсон Барбоза Марчин Тыбура Марлон Мораес Макван Амирхани UFC Fight Night Бойцовский остров UFC Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

В ночь с 10 на 11 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC Fight Night 179.

Главным событием вечера станет бой в легчайшем весе между Марлоном Мораесом и Кори Сэндхагеном.

В предварительном карде Тагир Уланбеком дебютировал в UFC поединком против Бруно Сильвы. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Основной кард:

Марлон Мораес (23-6-1) — Кори Сэндхаген (12-2)

Эдсон Барбоза (20-9) — Макван Амирхани (16-4)

Бен Ротвелл (38-12) — Марчин Тыбура (19-6)

Маркус Перез (12-3) — Дрикус Ду Плессис (14-2)

Том Аспиналл (8-2) — Алан Бадут (8-1)

Претенденты на пояс UFC Петра Яна подерутся уже этой ночью. И это очень опасные ребята

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья