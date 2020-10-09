Плющенко – Трусовой: «Твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Кубка России в Москве.

Трусова, тренирующаяся в «Академии Плющенко», прыгнула тройной аксель и заняла третье место, уступив почти 10 баллов ученице Этери Тутберидзе Камиле Валиевой.

«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца!

Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает!», – написал Плющенко.

У Трусовой – новые образ и суперпрыжок, но судьи ее, кажется, разлюбили

Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову