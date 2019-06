Лимит «8+17» в РПЛ, Дзюба – игрок сезона, список 33-х, «Спартак» проиграл «Ростову» и другие новости утра

1. В РПЛ новый лимит на легионеров: «8+17» с сезона-2020/21. Восемь иностранцев в заявке, на поле – без ограничений.

2. РФС не принял решение о расширении РПЛ до 18 команд. Рабочая группа обсуждает разные форматы лиги. РПЛ пока представила мяч на сезон-2019/20.

3. Дзюба признан лучшим игроком сезона по версии РФС, Семак – лучшим тренером. Мирзов, Оздоев, Барриос и Зе Луиш вошли в список 33 лучших игроков сезона РПЛ.

4. «Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса. За 19-летнего парня с одним сезоном в большом футболе.

5. «Спартак» уступил «Ростову» в стартовом матче Кубка Париматч Премьер. Айртон получил травму, врезавшись в рекламный щит. К слову о повреждениях: Щенников пропустит около 2,5-3 месяцев из-за перелома лодыжки.

6. WADA прогнозирует открытие свыше 100 допинговых дел в отношении российских спортсменов после проверки данных московской лаборатории.

7. Трансферы. Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 млн евро. «Спартак» покупает вратаря «Ромы» Романьоли (он сидел в запасе даже в Серии C) за 2-2,5 млн евро. «Зенит» подпишет вингера сборной Колумбии Диаса за 7 млн евро. Марио Фернандес остается в ЦСКА. О других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

8. Европейские игры. Российские спортсмены завоевали 10 медалей в стрельбе, гребле на байдарках и каноэ и вольной борьбе. В общем зачете Россия лидирует с 28 золотыми наградами.

9. «Зенит» и «Уфа» обменялись домашними матчами. Никогда такого не было, и вот опять.

10. Загитова и Плющенко исполнили совместный танец под «Can’t Take My Eyes Off You» на шоу в Японии. 13-летняя Алиса Лью попыталась исполнить 2 четверных лутца и 2 тройных акселя на турнире в США.

11. НХЛ. Луонго завершил карьеру после 19 сезонов в лиге. Тарасенко перенес операцию на колене. «Вегас» сделал квалификационное предложение Гусеву, «Филадельфия» – Проворову, а «Ванкувер» – Голдобину.

12. Хавбека Уарду выгнали из сборной Египта за сексуальные домогательства – он присылал девушкам видео со своим членом в WhatsApp. Без Уарды команда обыграла ДР Конго на Кубке Африки, Мо Салах забил первый гол на турнире.

13. КХЛ. «Авангард» объявил о переходе Щербака. СКА перешел на канадский размер площадки.

14. НБА планирует проведение дополнительных турниров и сокращение матчей с сезона-2021/22. Дюрэнт отказался от опции продления контракта на сезон-2019/20. Кармело Энтони может подписать контракт с «Лейкерс». Клэй Томпсон встретится с «Клипперс», если «Уорриорз» не предложат ему 5-летний контракт на 190 млн.

15. Забит дебютировал в топ-5 рейтинга UFC, Холли Холм стала первым номером. Александр Емельяненко может подписать контракт с промоушеном кулачных боев Bare Knuckle. Би Джей Пенн подрался с вышибалами в стриптиз-клубе.

16. МОК выделит 925 миллионов долларов на проведение Олимпиады-2026.

Цитаты дня:

Тото Вольфф: «Возможно, в лице Хэмилтона мы видим лучшего гонщика в истории человечества»

Евгений Гинер: «Расширение РПЛ возможно за счет приглашения клубов из соседних стран»

Футболистка сборной США Рапино: «Я не пойду в сраный Белый дом»