Братский Кубок. «Динамо» против «Партизана», ЦСКА сыграет с ОФК в субботу
В BetBoom Братском Кубке пройдут матчи 2-го тура.
В пятницу «Динамо» примет «Партизан», в субботу ЦСКА сыграет дома с ОФК.
BetBoom Братский Кубок
2-й тур
4 июля, ВТБ-Арена
«Динамо» Россия – «Партизан» Сербия – 19:00
5 июля, ВЭБ Арена
ЦСКА Россия – ОФК Сербия – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Динамо» – 3 очка (1 матч), ЦСКА – 3 (1), «Партизан» – 0 (1), ОФК – 0 (1).
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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