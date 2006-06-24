Аргентина в 1/4 финала Кубка Америки, грузинские футболисты против России, Хэмилтон выиграл Гран-при Франции и другие новости утра

1. Сборная Аргентины с Месси пробилась в 1/4 финала Кубка Америки, обыграв в решающем матче Катар. Отличный подарок Лео на день рождения. Впереди – Венесуэла!

2. В Грузии игроки местных футбольных клубов стали участниками антироссийской акции, появившись на поле в майках с лозунгами против властей РФ. Выяснилось, что у двоих футболистов имеется гражданство России.

3. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, опередив партнера по «Мерседесу» Валттери Боттаса, занявшего второе место. Даниил Квят – 14-й. Гонка многих разочаровала.

4. Защитник Дани Алвес покинул «ПСЖ», отыграв два сезона. Бразилец хочет вернуться в «Барсу», но там его особо не ждут.

5. А вот Неймара в Каталонии готовы принять обратно, но только если он согласится на существенное понижение зарплаты. Своим друзьям форвард уже сообщил, что возвращается.

6. Российские спортсмены завоевали десять золотых медалей на Европейских играх в Минске и лидируют в общем зачете с 19 золотыми наградами.

7. Роджер Федерер победил в финале турнира в Галле Давида Гоффена и выиграл 102-й титул в карьере. 37-летний швейцарец вторым в истории стал 10-кратным победителем одного турнира.

Энди Маррей в паре с Фелисиано Лопесом выиграл первый же турнир с металлическим бедром.

Эшли Барти, выиграв турнир в Бирмингеме, стала первой ракеткой мира.

8. Комментаторы Роман Гутцайт и Филипп Кудрявцев уходят с «Матч ТВ» и будут комментировать АПЛ на Okko.

9. Трансферы. Массимо Каррера может возглавить иранский «Персеполис». Хавбек АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар». «Ювентус» совсем скоро может оформить трансферы де Лигта и Рабьо.

21-летний хавбек «Эмполи» Беннасер может перейти в «Спартак». Московский клуб выплатит «Роме» два млн евро бонусов за Понсе, если станет чемпионом России.

10. «Мальорка» вернулась в Ла Лигу спустя шесть лет, разгромив в решающем матче «Депортиво».

11. Николай Валуев опроверг информацию, что у него рак головного мозга.

12. Лига наций. Волейбольная сборная России уступила Бразилии в трех партиях и другие результаты.

Цитаты дня

«Загитова – невероятно талантлива и прекрасна. Я бы с радостью обучила ее хореографии». Хореограф Джоджо Гомез идет на мировую.

«Болельщики «Спартака» – самая организованная и демократическая масса». Леонид Федун уверен, что отдаст свое детище в надежные руки.

«Если у Салаха будет шанс поиграть в Испании, в лучшей лиге мира, нужно идти в «Барсу». Старичок Это′О забыл, что Мо уже в лучшей лиге.