«Наполи» и Замбо-Ангисса продлили контракт на год – до 2027-го. Хавбека хотел подписать «Челси» (Фабрицио Романо)
«Наполи» активировал опцию продления соглашения с Андре-Франком Замбо-Ангисса.
Теперь контракт 29-летнего хавбека с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В мае сообщалось о том, что приобрести игрока сборной Камеруна желает «Челси».
В 37 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Наполи» на счету Замбо-Ангисса 6 голов и 5 ассистов.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?23824 голоса
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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