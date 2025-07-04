«Наполи» и Замбо-Ангисса продлили контракт на год – до 2027-го. Хавбека хотел подписать «Челси» (Фабрицио Романо)

«Наполи» активировал опцию продления соглашения с Андре-Франком Замбо-Ангисса.

Теперь контракт 29-летнего хавбека с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В мае сообщалось о том, что приобрести игрока сборной Камеруна желает «Челси».

В 37 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Наполи» на счету Замбо-Ангисса 6 голов и 5 ассистов.