«Спартак» сыграет дома со «Спартаком» из Суботицы 13 июля

«Спартак» анонсировал домашний товарищеский матч с сербскими одноклубниками.

Игра красно-белых со «Спартаком » из Суботицы пройдет 13 июля на «Лукойл Арене».

В прошлом сезоне клуб из Суботицы занял 13-е место в регулярном чемпионате Сербии. В раунде на выбывание «Спартак» финишировал 4-м, избежав переходных матчей.