«Спартак» сыграет дома со «Спартаком» из Суботицы 13 июля
«Спартак» анонсировал домашний товарищеский матч с сербскими одноклубниками.
Игра красно-белых со «Спартаком» из Суботицы пройдет 13 июля на «Лукойл Арене».
В прошлом сезоне клуб из Суботицы занял 13-е место в регулярном чемпионате Сербии. В раунде на выбывание «Спартак» финишировал 4-м, избежав переходных матчей.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?23268 голосов
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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