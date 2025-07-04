Гендиректор «Торпедо»: «У клуба стабильность во всех сферах, РФС не хочет нас исключать. Большинство того, что сейчас пишут — неправда»

Гендиректор «Торпедо» считает, что клуб не исключат из Мир РПЛ.

— Как изменились работа клуба и комплектование команды после задержания его владельца и предыдущего генерального директора?

— У нас ничего не изменилось — у «Торпедо » стабильность во всех сферах. Все выполняют свою работу, как это должен делать любой профессионал начиная с обслуживающего персонала, юристов и заканчивая спортивной частью.

— За счет чего так получается? Все-таки основной учредитель находится в СИЗО.

— Есть другие владельцы клуба (Николай Сторожук и Владимир Кожаев — прим. ред.), у которых уже большой опыт в бизнесе. Они не могут допустить, чтобы были какие-то перебои. Повторюсь, мы работаем профессионально. Потому что у нас профессиональное руководство. Перед тем как взять на себя работу и нести за нее ответственность, они тщательно просчитывают все нюансы.

— Появились слухи, что РФС намерен принять жесткие санкции в отношении «Торпедо» — снятие клуба с соревнований РПЛ или лишение очков. Вы обсуждали с совладельцами клуба, что делать в этом случае? Будете подавать апелляцию в соответствующие инстанции, включая CAS?

— Ничего этого мы не обсуждали. И большинство того, что сейчас пишут — это неправда. В РФС заявили, что они не хотят нас исключать. Есть какие-то юридические, правовые моменты, которые могут повлиять, но это, опять же, не чье-то желание. Тем более со стороны РФС, который так много делает для развития футбола в стране. Наверное, им никогда не нравится принимать подобные меры, тем более в отношении такого клуба, как «Торпедо».

— На общем собрании РПЛ вы пересеклись с генсекретарем РФС Митрофановым. С ним обсуждали ситуацию и возможное желание в экстренном режиме убрать «Торпедо» из РПЛ?

— Думаю, если такие серьезные люди это не озвучивали, значит, у них такого желания нет. Максим Львович [Митрофанов] — один из главных людей в российском футболе, который заинтересован в его развитии. Не только на уровне РПЛ, но и вообще в целом. Поэтому, конечно, у них нет такого желания, о котором вы говорите, – сказал Сергей Синяев.

«Лепить клеймо «позор» не стоит». РПЛ правда обсуждает сезон на 15 клубов – и расширение