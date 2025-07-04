Гендиректор «Торпедо» о стадионе: «Строится с перевыполнением плана. Синтетика? И на «Арене Химки» меняют натуральное поле на искусственное»

Гендиректор «Торпедо» рассказал о реконструкции стадиона клуба.

— Бюджет «Торпедо» на сезон после задержания [совладельца клуба] Соболева изменится? Он обеспечен?

— Бюджет обеспечен и не изменится. Он выполнен — в этом плане нет повода для переживания.

— До прихода в клуб вы два года работали управляющим спортивными объектами «Торпедо». Как оцените ситуацию с реконструкцией стадиона, открытие которого Соболев анонсировал на весну 2026 года?

— Мы движемся по определенному плану, который сейчас даже перевыполняется — это что касается строительства стадиона. Объект не находится в закрытом доступе — многие люди приходят и могут из-за забора увидеть, насколько быстро мы строим его. Строится стадион оперативно, особенно по меркам нынешних непростых времен — это вообще отдельная история, работа здесь ведется нон-стоп.

— Резонанс вызвала новость, что газон на новом стадионе будет искусственным. Этого можно было избежать?

— Искусственный газон был заложен в проекте, когда он принимался гораздо раньше одним из предыдущих владельцев. Каких-то переживаний и волнений на этот счет не должно быть. У нас и на «Арене Химки», где «Торпедо» играло домашние матчи в прошлом сезоне и начнет следующий, меняют натуральное поле на искусственное. Подобное можно и в обратном направлении сделать — проблем здесь нет.

— То есть искусственный газон на новом стадионе «Торпедо» — это необязательно навсегда?

— Конечно. Всегда можно что-то изменить в наш век технологий — многие клубы это наглядно показывают, – сказал Сергей Синяев.