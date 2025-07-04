  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Торпедо» о стадионе: «Строится с перевыполнением плана. Синтетика? И на «Арене Химки» меняют натуральное поле на искусственное»
3

Гендиректор «Торпедо» о стадионе: «Строится с перевыполнением плана. Синтетика? И на «Арене Химки» меняют натуральное поле на искусственное»

Гендиректор «Торпедо» рассказал о реконструкции стадиона клуба.

— Бюджет «Торпедо» на сезон после задержания [совладельца клуба] Соболева изменится? Он обеспечен?

— Бюджет обеспечен и не изменится. Он выполнен — в этом плане нет повода для переживания.

— До прихода в клуб вы два года работали управляющим спортивными объектами «Торпедо». Как оцените ситуацию с реконструкцией стадиона, открытие которого Соболев анонсировал на весну 2026 года?

— Мы движемся по определенному плану, который сейчас даже перевыполняется — это что касается строительства стадиона. Объект не находится в закрытом доступе — многие люди приходят и могут из-за забора увидеть, насколько быстро мы строим его. Строится стадион оперативно, особенно по меркам нынешних непростых времен — это вообще отдельная история, работа здесь ведется нон-стоп.

— Резонанс вызвала новость, что газон на новом стадионе будет искусственным. Этого можно было избежать?

— Искусственный газон был заложен в проекте, когда он принимался гораздо раньше одним из предыдущих владельцев. Каких-то переживаний и волнений на этот счет не должно быть. У нас и на «Арене Химки», где «Торпедо» играло домашние матчи в прошлом сезоне и начнет следующий, меняют натуральное поле на искусственное. Подобное можно и в обратном направлении сделать — проблем здесь нет.

— То есть искусственный газон на новом стадионе «Торпедо» — это необязательно навсегда?

— Конечно. Всегда можно что-то изменить в наш век технологий — многие клубы это наглядно показывают, – сказал Сергей Синяев.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?23821 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
стадион им. Э.А. Стрельцова
Арена Химки
logoТорпедо
стадионы
Сергей Синяев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Торпедо» обратились к Собянину: «Просим вас вмешаться, защитить честное имя клуба и вернуть достойное место в спортивной и общественной жизни Москвы»
8426 июня, 11:35
«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в РПЛ: «С весны сможем принимать матчи на своем стадионе, надеемся»
7725 мая, 06:38
Совладелец «Торпедо» Сторожук: «Надеемся вернуться в РПЛ в этом сезоне. За 19 млрд рублей строим стадион – это самое крупное строительство спортивного сооружения в Москве на сегодня»
865 декабря 2024, 17:22
Главные новости
Карраскаль близок к переходу во «Фламенго» из «Динамо». Клубы договорились о способе оплаты (Вене Казагранде)
26 минут назад
Федор Смолов: «Мы играли в CS весь сезон. Это залог успехов «Краснодара»
845 минут назад
«Чисто из офиса пуляет на тотальном расслабоне». Про кого из футболистов так сказали в комментариях Спортса’’?
сегодня, 07:00Тесты и игры
Вингер «Зенита» Педро о задаче на сезон: «Забить 10 голов и отдать 8 передач»
10сегодня, 06:47
Погиб Диогу Жота, Писарского забанили на 4 года, «Куньлунь» переехал на «СКА-Арену», Сергеев между «Спартаком» и «Динамо», «Зенит» подписал аргентинца и другие новости
7сегодня, 06:10
Клубный ЧМ. 1/4 финала. «Челси» против «Палмейраса», в субботу «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Реал» – с «Боруссией»
14сегодня, 05:38
Братский Кубок. «Динамо» против «Партизана», ЦСКА сыграет с ОФК в субботу
7сегодня, 05:23
Вера о срыве перехода в «Локо»: «Только «Аль-Вахда» проявила серьезную заинтересованность. Для меня важно и ценно такое отношение»
17сегодня, 05:11
Замглавы МИД РФ Грушко: «На настроение многочисленных болельщиков «Торпедо» вся эта неразбериха влияет негативно. Надеюсь, справедливость восторжествует, и мы увидим клуб в РПЛ»
16сегодня, 04:54
«Спартак» сыграет дома со «Спартаком» из Суботицы 13 июля
15сегодня, 04:00
Ко всем новостям
Последние новости
РФС планирует создание кубкового турнира для крымских команд и клубов Второй лиги Б с сезона-2026/27 (Sport Baza)
2 минуты назад
В футсим Rematch добавили скин Марка-Андре тер Стегена, новые празднования и косметические предметы
15 минут назадИгры
Погба о переходе в «Монако»: «Хочу вернуться на свой лучший уровень и снова получать удовольствие от игры. Именно этого мне больше всего не хватало»
17 минут назад
Лукас Вера: «Химки» остались должны много денег — этим вопросом занимаются мои агенты»
331 минуту назад
«Наполи» и Замбо-Ангисса продлили контракт на год – до 2027-го. Хавбека хотел подписать «Челси» (Фабрицио Романо)
258 минут назад
«Челси» – «Палмейрас». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 06:59
Бистрович о непродлении контракта с ЦСКА: «Руководство и Челестини решили, что в составе достаточно полузащитников для новой схемы»
6сегодня, 06:32
Директор «Байера» о Виртце: «Была задача продлить контракт и удержать его хотя бы на год. В мае Флориан сообщил, что решил перейти в «Ливерпуль». Он здорово подходит им»
2сегодня, 06:17
«Флуминенсе» – «Аль-Хилаль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 05:50
«Зенит» сыграет с «Войводиной» на «Газпром Арене» 13 июля
2сегодня, 04:36