«Челси» – «Палмейрас». Онлайн-трансляция начнется в 04:00

«Челси» сыграет с «Палмейрасом» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете? 23824 голоса Станет основным, забьет 10+ за сезон Будет полезно выходить на замену Провалится, не будет играть Поделитесь c миром своим ответом