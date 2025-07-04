«Челси» – «Палмейрас». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
«Челси» сыграет с «Палмейрасом» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Оkkо.
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
5 июля 01:00, Lincoln Financial Field
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?23824 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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