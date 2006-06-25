Милан примет Олимпиаду, а «Сан-Сиро» снесут, Промес перешел в «Аякс», известны пары плей-офф Копы и другие новости утра

1. Зимняя Олимпиада-2026 состоится в Милане и Кортине. С итальянской парочкой конкурировали шведские Стокгольм и Оре.

2. Легендарный миланский стадион «Сан-Сиро» снесут, чтобы построить новый. Это совместный проект «Интера» и «Милана», кузены по-прежнему вместе.

3. На Кубке Америки Уругвай одолел Чили, Эквадор сыграл вничью с Японией.

Определились все четвертьфинальные пары. Бразилия встретится с Парагваем, Колумбия – с Чили, а Уругвай – с Перу.

4. Форвард «Локомотива» Фарфан травмировался на Копе и может пропустить несколько месяцев. Потеря для железнодорожников.

5. Футболисты украинской «Ворсклы» влились в грузинский флэшмоб и сфотографировались с плакатом «20% моей страны оккупированы Россией». Если возвращаться к Грузии – УЕФА и ФИФА не увидели повода для санкций.

6. В НБА назвали имена обладателей индивидуальных наград. Приз MVP получил Яннис Адетокумбо, лучшему новичку – Лука Дончич.

7. «Аякс» купил у «Севильи» бывшего лидера «Спартака» Куинси Промеса.

8. В РПЛ тоже заметный трансфер: Паршивлюк перешел в «Динамо», которое также продлило контракты Хохлова и целой группы игроков, включая Шунина и Шуньича.

9. «МЮ» отклонил дерзкое предложение «ПСЖ» об обмене Погба на Неймара. Зато одни могут пополниться Уан-Биссакой, а другие – Милинковичем-Савичем.

10. «Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса. Может, «Челси» все-таки возьмет Рафу, а не Лэмпарда?

11. В Москве продолжается мейджор по Dota 2. Впервые в сезоне в верхней сетке оказались две российские команды, но Virtus.pro уже успела проиграть и упасть в нижнюю.

12. Если вдруг кому-то интересно, Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр.

Следом цитаты.

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