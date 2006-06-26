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Кубок «Париматч Премьер». Трансляция. «Спартак» против «Ростова» – 0:2

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия результаты Кубок Матч Премьер Футбол

В Австрии стартует Кубок «Париматч Премьер». В первом матче турнира встречаются «Ростов» и «Спартак».

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию этого матча.

Кубок «Париматч Премьер»

Пеллау, Австрия

1-й тур

Ростов – Спартак – 2:0 (первый тайм)

Голы: 1:0 – Полоз (3), 2:0 – Саплинов (32).

«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич, Логашов, Чернов, Байрамян, Глебов, Саплинов, Попов, Полоз, Сигурдарсон.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Айртон, Умяров, Гулиев, Ананидзе, Мелкадзе, Глушенков, Зе Луиш.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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