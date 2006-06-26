Кубок «Париматч Премьер». Трансляция. «Спартак» против «Ростова» – 0:2

В Австрии стартует Кубок «Париматч Премьер». В первом матче турнира встречаются «Ростов» и «Спартак».
На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию этого матча.
Кубок «Париматч Премьер»
Пеллау, Австрия
1-й тур
Ростов – Спартак – 2:0 (первый тайм)
Голы: 1:0 – Полоз (3), 2:0 – Саплинов (32).
«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич, Логашов, Чернов, Байрамян, Глебов, Саплинов, Попов, Полоз, Сигурдарсон.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Айртон, Умяров, Гулиев, Ананидзе, Мелкадзе, Глушенков, Зе Луиш.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.