Кубок «Париматч Премьер». Трансляция. «Спартак» против «Ростова» – 0:2

В Австрии стартует Кубок «Париматч Премьер». В первом матче турнира встречаются «Ростов» и .

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Кубок «Париматч Премьер»

Пеллау, Австрия

1-й тур

Ростов – Спартак – 2:0 (первый тайм)

Голы: 1:0 – Полоз (3), 2:0 – Саплинов (32).

: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич, Логашов, Чернов, Байрамян, Глебов, Саплинов, Попов, Полоз, Сигурдарсон.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Айртон, Умяров, Гулиев, Ананидзе, Мелкадзе, Глушенков, Зе Луиш.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.