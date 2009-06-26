НХЛ. Тарасенко перенес операцию на колене

Нападающий «Сент-Луиса» перенес артроскопическую операцию на левом колене. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Даг Армстронг.

Через 4 недели 27-летний хоккеист пройдет повторное обследование.

В минувшем сезоне «Сент-Луис» впервые в истории выиграл . Тарасенко набрал 68 (33+35) очков в 76 матчах регулярного чемпионата. В 26 играх плей-офф отметился 17 (11+6) баллами.

Алексей Дементьев: «Тарасенко играл с травмой со второго матча финала Кубка Стэнли. Выходил на обезболивающих»

Вспоминаем первый сезон Тарасенко в НХЛ: Хичкок, суперначало и сотрясение