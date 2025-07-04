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Директор «Байера» о Виртце: «Была задача продлить контракт и удержать его хотя бы на год. В мае Флориан сообщил, что решил перейти в «Ливерпуль». Он здорово подходит им»

Симон Рольфес рассказал о переходе Флориана Виртца из «Байера» в «Ливерпуль».

Мерсисайдцы купили 22-летнего хавбека за 100+16 млн фунтов.

«Нашей задачей было продлить контракт с Флорианом и удержать его хотя бы на год. Постепенно мы стали понимать, что его больше интересовал уход из клуба. Начиная с февраля-марта мы уже больше обсуждали, в какой клуб и какую лигу он перейдет.

От его родителей мы знали, с кем они общались. Зарубежные клубы, в том числе «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», также информировали нас и относились к переговорам самым профессиональным и серьезным образом.

В мае он сообщил нам, что решил перейти в «Ливерпуль». Думаю, он здорово подходит им. Флориану дали понять, почему он им нужен, и такой подход был крайне важным аспектом во всей сделке.

После того как Флориан рассказал нам о своем предпочтении, мы контактировали только с «Ливерпулем». И с самого начала переговоров мне было ясно, что все получится», – сказал спортивный директор «Байера».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bild
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