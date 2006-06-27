👣Силлессен в «Валенсии», вратарь из Серии C в «Спартаке», еще один колумбиец в «Зените». Трансферный дайджест Sports.ru

1. «Барселона» продала Силлессена в «Валенсию» за 35 млн евро. В обратном направлении скоро проследует бразильский вратарь Нето.

2. «Спартак» покупает 20-летнего вратаря «Ромы» Романьоли за 2-2,5 млн евро. Есть версия, что это откат римлянам за трансфер Понсе в обход «Ньюэллс Олд Бойз», которым полагаются проценты. Иначе зачем «Спартаку» вратарь, который в прошлом сезоне полировал лавку в Серии C?

Боккетти хочет покинуть «Спартак», получив все зарплату – около 1,2 млн евро. Клуб предлагает 32-летнему итальянцу половину суммы.

3. «Зенит» подпишет вингера сборной Колумбии Диаса за 7 млн евро и готов платить Сутормину из «Оренбурга» 500 тысяч евро в год.

4. Давид Сильва объявил, что уйдет из «Ман Сити» через год. Отложенный трансфер. Так испанец отыграет за «Сити» 10 лет.

5. Неймар по окончании Кубка Америки публично заявит о желании вернуться в «Барселону». Это одно из условий каталонского клуба.

6. Марио Фернандес остается в ЦСКА. Евгений Гинер гарантирует. Зато Бекао не удалось удержать – в июле он перейдет в скромный «Удинезе». Но состав армейцев может пополнить защитник «Уфы» Круговой, он уже на сборе москвичей, «Уфа» хочет заработать 2 млн евро.

7. Лэмпард будет получать в «Челси» 4 млн фунтов в год. Он может начать работу уже на этой неделе.

8. «Бавария» попробует подписать Усмана Дембеле, если не сможет приобрести Сане.

9. «МЮ» и «Тоттенхэм» предлагают 55 млн евро за Бруну Фернандеша, «Спортинг» хочет 70 млн за хавбека. «Манчестер Юнайтед», между тем, согласовал трансфер Уан-Биссаки за 50 млн фунтов. Манкунианцы еще отказались продавать Линделефа в «Барселону».

10. «Реал» рассматривает хавбека «Аякса» ван де Бека как альтернативу Погба, трансфер которого в «Ювентус» может помочь осуществить adidas.

11. «ПСЖ» оценивает Мбаппе в 230-250 млн евро. Есть желающие купить?

12. Дмитрий Комбаров переходит в «Крылья Советов». Он уже присоединился к самарцам на сборе в Австрии.

13. Карреру зовут в Иран. «Персеполис» предлагает ему 2-летний контракт с зарплатой 2 млн евро в год.