Лукас Вера: «Химки» остались должны много денег — этим вопросом занимаются мои агенты»
Лукас Вера рассказал о долгах перед ним со стороны «Химок».
«Все, что произошло с «Химками», очень печально. Нам пришлось бороться не только на поле, но и за его пределами.
Клуб остался должен много денег — сейчас этим вопросом занимаются мои агенты», — сказал бывший полузащитник «Химок», а ныне игрок «Аль-Вахды» из ОАЭ.
В прошлом сезоне РПЛ «Химки» заняли 12-е место. 18 июня подмосковный клуб объявил о приостановке деятельности.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?23824 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости