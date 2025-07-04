Лукас Вера: «Химки» остались должны много денег — этим вопросом занимаются мои агенты»

Лукас Вера рассказал о долгах перед ним со стороны «Химок».

«Все, что произошло с «Химками», очень печально. Нам пришлось бороться не только на поле, но и за его пределами.

Клуб остался должен много денег — сейчас этим вопросом занимаются мои агенты», — сказал бывший полузащитник «Химок», а ныне игрок «Аль-Вахды» из ОАЭ.

В прошлом сезоне РПЛ «Химки» заняли 12-е место. 18 июня подмосковный клуб объявил о приостановке деятельности.