«Вегас» сделал квалификационное предложение Гусеву

«Вегас» предложил новые контракты всем игрокам, имеющим статус ограниченно свободных агентов. Об этом сообщил журналист The Athletic Джесси Грэйнджер со ссылкой на генерального менеджера «Голден Найтс» Джорджа Макфи.
Таким образом, клуб сделал квалификационные предложения форвардам Никите Гусеву и Томашу Носеку, защитнику Джимми Шульдту и голкиперу Малкольму Суббану.
Напомним, что Гусев прибыл в расположение «Вегаса» во время плей-офф, но проводил только тренировки – он так и не сыграл ни в одном матче.
Ранее появилась информация о том, что клуб может обменять нападающего.