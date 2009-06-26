«Вегас» сделал квалификационное предложение Гусеву

предложил новые контракты всем игрокам, имеющим статус ограниченно свободных агентов. Об этом сообщил журналист The Athletic Джесси Грэйнджер со ссылкой на генерального менеджера «Голден Найтс» .

Таким образом, клуб сделал квалификационные предложения форвардам и Томашу Носеку, защитнику Джимми Шульдту и голкиперу Малкольму Суббану.

Напомним, что Гусев прибыл в расположение «Вегаса» во время плей-офф, но проводил только тренировки – он так и не сыграл ни в одном матче.

Ранее появилась информация о том, что клуб может обменять нападающего.