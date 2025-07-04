Вера о срыве перехода в «Локо»: «Только «Аль-Вахда» проявила серьезную заинтересованность. Для меня важно и ценно такое отношение»
Лукас Вера объяснил, почему сорвался его трансфер в «Локомотив».
Накануне экс-полузащитник «Химок» перешел в «Аль-Вахду» из ОАЭ.
«Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о «Рубине» — просто слухи, ничего больше.
Только «Аль-Вахда» быстро и четко проявила серьезную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба», — сказал Вера.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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