Роберто Луонго завершил карьеру после 19 сезонов в НХЛ

Голкипер «Флориды» объявил о завершении карьеры.

«Я многое хочу сказать. Это одно из самых сложных решений, которое я принял в своей жизни. Мне потребовалось много времени, чтобы это сделать.

После долгих размышлений за последние два месяца, прислушавшись к своему телу, я решил, что сейчас самое время закончить играть в хоккей», – написал Луонго.

40-летний канадец провел 19 сезонов в .

За карьеру Луонго играл за «Айлендерс», и «Флориду». Всего сыграл 1044 матча – второй показатель среди вратарей.

Луонго является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), а также двукратным чемпионом мира (2003, 2004).

Контракт голкипера с «Пантерс» должен был действовать еще три года с кэп-хитом 4,5 миллиона долларов.