Бистрович о непродлении контракта с ЦСКА: «Руководство и Челестини решили, что в составе достаточно полузащитников для новой схемы»

Кристиян Бистрович высказался о своем уходе из ЦСКА.

— Расскажи, как велись переговоры с клубом,и почему решение так затянулось?

— Переговоры по новому контракту были до и после суперфинала Кубка России. Но когда ушел Николич, ситуация изменилась. Все общение было поставлено на паузу до назначения Челестини. А потом серьезных переговоров не было...

— То есть после назначения Челестини ты сразу понял, что покинешь ЦСКА?

— Да. Потому что конкретных переговоров с руководством не было.

— Общался лично с Челестини?

— Нет, я с ним ни разу не разговаривал. Общались только с руководителями клуба. Они совместно с тренером приняли решение, что со мной контракт не будет продлен, так как в составе достаточно полузащитников для новой схемы, — сказал экс-хавбек ЦСКА .

Всего 27-летний хорват провел за армейцев 127 матчей, забив 10 голов и сделав 7 ассистов.