«Барселона» договорилась с Неймаром, Буффон снова в «Юве», Печенкин и Чернышов дисквалифицированы за допинг на 4 года и другие новости утра

1. Российские биатлонисты Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на 4 года. Они обвиняются в участии в организованной допинг-схеме. Решений по делам Устюгова и Слепцовой еще нет.

2. Трансферы. Неймар согласовал контракт с «Барселоной», каталонцы продали Андре Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро. Великий Джанлуиджи Буффон возвращается в «Ювентус».

«Дерби» разрешил Лэмпарду провести переговоры с «Челси». Защитник «Славена» Шарлия приехал в ЦСКА. О других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

3. Анюков вошел в штаб Семака в «Зените». В интернете появилось фото домашней формы команды на сезон-2019/20. Клуб из Петербурга победил «Левски» в товарищеском матче благодаря голу Азмуна с пенальти.

4. НХЛ. Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик завершил карьеру. Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Рейнджерс» и «Айлендерс».

5. Брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание предварительно включены в программу Игр-2024 в Париже.

6. Правительство России на 725 млн рублей увеличило финансирование регионов на развитие спортивной инфраструктуры.

7. Газзаев предложил отменить в футболе добавленное время и пассивный офсайд.

8. Суарес сигнализировал арбитру, что вратарь сборной Чили сыграл рукой в штрафной. Луиса накрыло.

9. Береговая охрана Испании спасла Владимира Кличко и его семью после пожара на яхте. Бой Поветкина в Саудовской Аравии сорвался.

10. Сын бывшего вице-президента IBU Ташлера подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой в Германии.

Цитаты дня:

Анфиса Резцова: «Почему до спортсменов опять домогаются? Пусть Путин распорядится. ОКР можно сказать: «Чего вы сидите на попе ровно?»

Василий Уткин: «Матч» вклинился в тендер на VAR. Бродкастер, прямо аффилированный через «Газпром» с участником соревнований»

Дон Черри: «Кубки Стэнли выигрывают канадцы, но «Торонто» задрафтовал россиянина, финнов и американцев. Это поражает»

Диего Симеоне: «Все думают, что Месси соревнуется с Марадоной, а он конкурирует только с Роналду»

Томас Цорн: «Заплатили Глушакову меньше 100 млн рублей. Мы не раздаем всем деньги»