Тото Вольфф: «Возможно, в лице Хэмилтона мы видим лучшего гонщика в истории человечества»

Исполнительный директор Тото Вольфф считает, что критикам Льюиса Хэмилтона стоит признать величие гонщика вне зависимости от личных пристрастий. Хэмилтон часто подвергается критике за свой образ жизни вне гонок.

«В целом в Великобритании Льюис Хэмилтон не получает должного признания. Однажды он закончит карьеру в ранге многократного чемпиона и обладателя множества рекордов. И люди скажут: «Он был величайшим гонщиком на планете и мы были свидетелями его выступлений. И он очень многое сделал – разве он не интересная личность?»

Тем не менее, раз за разом мы видим только критику – может быть, потому что так заголовки получаются ярче, потому что это помогает продавать больше газет или собирать больше кликов. Мне кажется, люди не осознают представившейся возможности – возможности видеть, может быть, лучшего гонщика в истории человечества.

Я считаю, что сейчас мы видим лучшего Льюиса за все семь лет, что мы провели вместе. Много лет назад мы решили – стараясь выжимать максимум из индивидуальных качеств сотрудников команды, не только гонщиков, – что нам нужно постараться найти способ помогать людям лучше раскрывать свои личные качества и сохранять концентрацию. А для этого нельзя закрывать людей в четырех стенах и ограничивать их личную жизнь.

Каждый может взять день отдыха. Если вы наденете на Льюиса корсет и будете строго его ограничивать – это не сработает. Гораздо большего вы добьетесь, если предоставляете ему свободу заниматься тем, что ему нравится», – рассказал Вольфф.

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